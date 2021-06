Ady Thijsen cu proposicion di ley nobo pa chauffeurnan di autobus y taxi

Recientemente proposicion di ley a ser wordo entrega dor di Ady Thijsen, sosteni pa Rocco Tjon, lider di fraccion di MEP, dia 16 juni diaranson ultimo y ta bay pa conseho na Raad van Advies como parti di e proceso legislativo.

E proposicionnan di ley aki lo ta na fabor di chauffeurnan di taxi y autobus y ta consisti di e siguiente cambionan:

Na momento cu afkeuring tuma lugar pa motibo di malesa, bista cu a bay atras of keda invalido pa motibo di accidente etc, ta haya e derecho oa apunta un hulpchauffeur pa un tempo indefini, apesar cu e houder envolvi no a yega e edad di 65 ainda.

Na momento cu un vergunninghouder (persona cu permiso) tin mas cu 65 aña, e taxista y e chauffeur di autobus por retira y bay descansa y por haya un hulpchauffeur p’un tempo indefini p’asina sigura cu e lo por tin un entrada adicional fuera di su AOV.

Asina e tambe lo por biba un bida digno y tin un entrada cu e lo por biba comodo y no depende di un AOV solamente.

Na momento cu un taxista of chauffeur di autobus ta incapacita pa por cumpli cu su profesion temporalmente, e ta autorisa pa apunta un hulpchauffeur, sin tin mester di aprobacion di Minister of instancia despues di a ser declara temporalmente malo.

Na momento di vakantie (maximo 45 dia pa aña), e taxista of chauffeur di autobus ta autorisa pa apunta un hulpchauffeur, sin tin mester di aprobacion di Minister.

Na momento cu un taxista of chauffeur di autobus no ta desea di haci uzo mas di su permiso, e por pasa esaki riba nomber di un familiar. Na momento cu un taxista of chauffeur di autobus fayece, su herederonan ta autorisa pa pasa e permiso na un heredero den caso no tin un hulpchauffeur. Si esun cu a fayece tabatin un hulpchauffeur na momento cu el a fayece, esaki lo bin na remarca prome.