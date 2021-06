AVB ta yuda cura futbolistanan lesiona

Arubaanse Voetbal Bond (AVB) a cuminsa cu e proceso pa implementa diferente proyecto di proyecto integral “Grow football Aruba”, cu ta consisti di 8 proyecto cu lo desaroya futbol na Aruba. Dos di e proyectonan aki cu ta den pleno ehecucion t’e proyecto “AVB Academies” y e proyecto “National Teams Aruba, cu ta teamnan nacional den diferente categorianan”.

E exigencia cu FIFA a stipula, cu tur federacion mester tin su mesun departamento medico, a pas precies den e proyectonan aki.

Na momento cu tin un academia unda ta guia hungadornan profesionalmente, e guia no ta solamente riba tereno, pero tin di bay mas leu. Hunto cu FIFA, a setup un departamento medico cu tur ekipo necesario pa guia futbolista na momento cu e ta lesiona. A acerca CEMEDAR, nan ta traha cu atletanan di rendimento halto, cu ta presta na nivel halto.

AVB a sera un acuerdo cu CEMEDAR pa asisti den e proceso di guia e futbolistanan lesiona. Ta dirigi primordialmente riba e hungadornan di seleccion, pero tambe esnan di e academia. E siguiente paso cu ta bay tuma, ta incorpora e clubnan den e proceso pa guia futbolista. Ta trahando riba e parti con ta bay implement’e, cuminsando di Division Honor sigui pa Division Uno y otronan. E proyecto ta grandi.

Awor e federacion ta dispone di un departamento medico, di cual tin un dokter specialisa con pa guia atleta, den e caso aki futbolista, lo mihor posibel. Den e departamento aki tin fisioterapista y psicologo, cu ta bin di CEMEDAR.

Na momento cu identifica cierto hungador, cu por ehempel problema social, problema di violencia na cas of cualkier problema cu por tin, e ora ey ta apunta nan pa bay den sesion cu e profesionalnan aki.

Ta trahando cu Gobierno pa mira si por yega na un trahador social tambe p’asina por brinda mas ayudo n’e hungadornan cu ta forma parti di sea e Academia of un di e seleccionnan nacional. Banda di e problemanan existente bou hubentud y awor cu e pandemia, e casonan a aumenta mas. A pensa pa agrega un trahador social n’e team pa guia e futbolistanan mihor. E intencion ta pa guia e futbolista, pero tambe asisti e coach-, club- y dirigentenan. Tambe pa trata e futbolista na momento cu e ta lesiona.

AVB a acerca CEMEDAR, pasobra nan ta un fundacion medico deportivo pa tur atleta na Aruba. AVB tin interes pa proteha su atletanan, pa brinda cuido y p’esey nan tabata kier e servicio medico pa futbol. CEMEDAR tin varios profesional trahando riba e campo deportivo.

Dr. Ricardo Vargas, dokter den Medicina Deportivo di CEMEDAR, a splica cu nan a haci un deal cu AVB y crea dos kamber cu tur servicio y mashin pa brinda cuido na futbolista. Nan tin servicio di psicologia, masashi, terapia y fisioterapia.

AVB t’e unico federacion di Aruba cu e oportunidad di tin team medico pa su atletanan.

Nan ta riba veld cu e atletanan y ta hasta biaha cu nan. Deporte semper mester tin un grupo di apoyo. Medicina cu tur specialidad ta contribui cu e atletanan.

Segun dr. Vargas, si e atleta no tin un lesion, nan ta dun’e massage y esey ta pa evita cu e no ta haya lesion. Tur esaki ta pa evita cu mester warda un luna pa por presenta na specialista of warda pa fisioterapia. Di tin CEMEDAR eynan, por haya tratamento dos of tres biaha pa siman. E mayornan ta contento y gradicido, pasobra antes e mucha mester a warda hopi of ta retira di futbol pa un lesion. Si no trata e lesion agresivo y di biaha, e atleta ta perde interes pa sigui hunga futbol.