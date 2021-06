Debate di KvK sin duda hopi mihor, pero cu poco aporte n’e proceso electoral

Den e debate di diahuebs anochi organisa pa KvK, no tin mucho cos nobo a bin dilanti y mientras cu e debate aki sin duda a resulta esun mihor organisa te cu awor, e no a trece un balor agrega pa pueblo por dicidi ainda pa kende e tin cu vota.

Mientras cu e tabata bon hinca den otro organisatoriamente y tambe e forma di haci pregunta tabata mucho mas efectivo, e contenido di e preguntanan a laga hopi di desea ya cu nan no tabata cuadra cu e situacion cu tin, no solamente e aspecto politico, pero henter e proceso di gobernacion.

Por ehempel tabata preguntanan haci n’e lider di MEP y actual Prome Minister demisionario di e pais, Evelyn Wever Croes relaciona cu e maneho cu e lo bay hiba den futuro, cual sin duda no tabata na su lugar ya cu ta papiando di mesun politico cu a bin ta gobernando e ultimo cuater añanan, sin cumpli cu su propio promesanan haci na pueblo na 2017.

Awor pa haci un pregunta riba kico e ta bay haci, ta mescos cu pidi e lider di MEP kico e lo bay haci pa drecha e desaster cu su Gobierno a laga atras, ya cu realmente no ta pandemia so tabata e problema cu pueblo a wordo confronta for di 2017 cu e actual Gobierno, pero e maneho deficiente y sin vision cu e mesun partido di e lider di MEP a bin ta hibando.

Tin preguntanan cu ta puntra e lidernan politico kico nan ta mira como solucion pa problemanan cu e pais ta confrontando, pero ta practicamente imposibel pa haya un contesta satisfactorio riba un pregunta asina ya cu ningun di e politiconan aki cu excepcion di e lider di MEP, realmente tin un bista di e situacion financiero di e pais, e forma con Prome Minister Wever Croes a laga e pais aden.

Lidernan politico a haci nan maximo esfuerso pa saca probecha di e propaganda liber aki organisa pa KvK, pero realmente un debate logico, un debate cu contenido, nunca por ta posibel cu asina hopi participante y cu asina poco tempo pa atende y splica solucionnan al caso.

E tempo di un minuut por ehempel pa un lider politico splica kico su maneho lo ta pa drecha e situacion financiero di e pais, ta simplemente ridiculo ya cu ta imposibel pa cualkier politico, por tin e capacidad di haci un “inventario” adecuado di e situacion financiero di e pais n’e momentonan aki.

Un problema cu practicamente no a bin dilanti mes den e debate aki, tabata e aumento di criminalidad riba e isla, cu a drenta un fase super delicado, cu asina hopi caso di asesinato tumando lugar, pa colmo den cual mayoria ta hobennan y gran parti di nan, ainda hobennan menor di edad.

Criminalidad no a haya e atencion debido, no a wordo ni discuti como un di e crisis grandinan cu Aruba ta confrontando, pero si por a scucha ripiticion constante di e palabra corupcion, ya cu esey t’e palabra magico pa algun politico y nan partido, pa trata di gana voto.

Riba varios lista di e partidonan cu a participa den e debate di diahuebs anochi, tin un of mas funcionario publico cu no ta cumpliendo cabalmente cu nan responsabilidad como trahador publico y a cobrando na cas sin cu ta duna e servicio cu nan tin cu duna, pero e lidernan di e partidonan aki, ta lanta y cuestiona cu tin trahadornan publico cu no ta trahando, pero si ta cobrando.

No tabatin discusion real riba ningun tema, a atende algun punto ariba ariba pero sin a yega na un discusion profundo y amplio pa asina pueblo por a haya un bista mas real di e situacion di e pais y esey no a sosode.

Un Prome Minister cu ta kere cu e por eleva su mes riba tur otro hende, pero cu en realidad no tabatin solucion pa su frustracion ya cu tabata bisto cu e lider di MEP tin problema cu e fracaso di su propio maneho di e pais.