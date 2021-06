DOW a tuma over e proyecto y ta laga CTC opere

Ultimo dianan tin diferente articulo ta sali den medionan di comunicacion di e incinerator cu tin na Parkietenbos, pero no a ser poni den servicio. Tabatin hopi informacion cu no ta cuadra, segun Director di DOW, ing. Marlon Croes, kende a dicidi di convoca un conferencia di prensa pa splica kico a pasa y ki decision DOW a tuma.

Ing. Marlon Croes cuminsa na splica cu na juni 2020 DOW a tuma e incinerator over y su proceso for di Serlimar. Motibo ta cu Serlimar n’e momento ey tabata hinca den un situacion financiero precario y te ainda e se situacion financiero di Serlimar no a conoce mehoranza. Ademas Serlimar no tabata por a cumpli cu e contract cu nan tabatin cu Caribbean Truck Company (CTC) cu ta operador y supplier di e parti di dryer. DOW no ta haye responsabel cu esaki lo bira otro proyecto cu lo bay perdi.

DOW a tuma e sistema bou di su encargo, pero e operacion di dje ta cay bou di un subcontratista; den e caso aki CTC. E ultimo aki t’e supplier, e representante di ENVIRON di Inglatera, cu ta fabricante di e incinerator aki. Tambe CTC t’e unico compania certifica pa por handle y opera e incinerator.

Mescos cu tur otro compania, ekipo tin cu draai. Y como departamento responsabel, DOW a aplica pa un Hindervergunning, p’e periodo cu nan a tuma over, como compania responsabel cu nan ta.



Marlon Croes a sigui bisa cu, dor di esaki, DOW a sigui haci mas inversion pa por cumpli cu tur condicion poni den e sentencia cu nan a haya. Den e proceso, DOW a haya hindervergunning dia 23 di december 2020. DOW a cumpli cu tur e rekisitonan cu Hues tabata rekeri di DOW (Gobierno) pa start e incinerator. Marlon Croes a bisa cu e areglo cu nan a yega cu CTC ta hopi mas abou cu loke ta poni den e medionan di prensa. Nan presupuesto ta calcula un prijs y ora cu bay pa operacion nobo, tin hasta spaarmento ta bay tin, compara cu e sistema anterior. Finalmente, Director di DOW a indica cu nan y Gobierno a cumpli cu tur e rekisitonan y nan ta cla pa start cu proyecto aki, evitando asina cu e bira un “capital burning”.