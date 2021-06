Un sindicato ta representa un grupo di trahador y un miembro individual

Sindicato di Aduana di Aruba, SADA a entama un caso contra Gobierno pa nan landsbesluit. Pero despues cu nan a ricibi e veredicto, esaki tabata un bañ’i awa friu p’e sindicato.

Den e vonnis ta poni cu SADA no t’esun cu ta representa e miembronan den Corte, pero cada uno tin di bringa pa nan landsbesluit. Dos minister a priminti na Cuerpo di Aduana di honra e convenio firma.



A pesar di e presion di e miembronan, SADA a keda en espera pa Gobierno cumpli cu su promesa. Despues di a sinta cu Minister Presidente y Minister di Finansa na varios ocasion, cada bes nan tabata bisa cu lo cumpli.

Na september 2019, Cuerpo di Aduana a bay plat pa motibo cu Gobierno a admiti cu nan NO lo cumpli, a pesar cu pa dos aña largo nan a priminti cu nan lo cumpli.



Diaranson a ricibi e sentencia caminda Corte ta indica den su vonnis cu SADA no t’esun prome yama pa representa e miembronan den Corte. Corte ta haya cu cada miembro mester warda riba nan landsbesluit di manera individual pa despues riba nan mes bringa e caso aki.

Segun Eduard Maduro, Corte ta sugeri pa por lo menos 180 ambtenaar di Aduana bringa nan caso individualmente na momento cu nan haya nan landsbesluit.



Edward Maduro ta haya cu e sentencia ta peligroso. E ta splica cu ora compania priva of estatal negosha cu sindicato, lo ta comosifuera ta negosha den bashi of te hasta e lo ta un perdement’i tempo. Un di e derechonan fundamental di un trahador ta p’e por ta miembro di un sindicato p’esaki por represent’e den negociacion cu dunador di trabou.

Presidente di SADA ta bisa cu e ta bisto cu deliberadamente Gobierno di Evelyn Wever-Croes deliberadamente a opta pa alarga e proceso aki. Edward Maduro, ta bisa cu e ta bisto cu Cuerpo di Aduana ta den decadencia. El a termina bisando: “Nos lo keda en espera di kico lo pasa otro siman, esaki no ta caba aki pa nos.”