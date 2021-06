Carta Abierta na Prome Minister di Aruba

Pa: Drs. Lelicia E. J. Tromp

Apreciabel Prome Minister di Aruba sra Evelyn Wever Croes

Diabierna merdia sinta na mi cas mi a cuminsa haya cantidad di message y yamada. Bo persona, Prome Minister di Aruba, lo a atacami personalmente na Top 95:

“E maneho ta cu e prome cu pidi t’e prome pa haya. No esun cu mi tin gana di yuda t’esun cu ta hay’e. Wak, mane por ehempel Marisol no kier a haci esaki. Asina e por a yuda su ruman muher fix tereno den 8 dia.

Awor e cosnan ey no por tuma lugar mas. Y si ami mira cu e director of un hende den DIP a fix un hende tereno den 8 dia, e tin problema. Paso e ta first in, first out. Kemen esun cu pidi cu tin añas ta warda, e mester wordo trata prome. No ta paso e ta ruman di ex minister Marisol Lopez Tromp e tin cu hay’e den 8 dia anto otro hende ta warda 8 luna of algun asta 8 aña. Anto eseynan ta e cosnan cruel y awor akinan nos no tin e posibilidad ey mas paso nos a depolitis’e totalmente.” ~Prome Minister Evelyn Wever Croes na Top95 durante noticia merdia 18 juni 2021.

Diabierna merdia bo persona a yama Top FM pa reacciona riba un entrevista di Juancho Werleman cu Marisol Lopez Tromp. Bo pleno derecho pasobra ta p’esey ta existi hoor en wederhoor. Pero bo guera politico ta cu e politico Marisol Lopez Tromp. No cu mi. Marisol y bo persona ta politiconan y boso por discuti na boso nivel. Ami ta Lelicia Tromp, un ciudadano. Ami no tin ningun guera cu bo persona y asina mes bo a dicidi pa daña mi nomber y instiga henter un pueblo contra di mi persona cu un mentira.

Mi no a spera esaki di bo persona cu ta Prome Minister di mi pais Aruba. Mi ta corda cu na 2017 bo dolor di mas grandi, ora di formacion di gobierno, tabata pa forma un coalicion cu e persona cu semper a lastra abo, bo tata y ful bo famia. Bo semper a bisa den prensa di ta desaproba atakenan contra famia y awe esey ta hustamente loke bo mes ta haciendo. Dobel decepcion pami paso bo ta tambe e Prome Minister cu semper a boga pa hende muher wordo reconoci y respeta. Y awo hustamente bo persona ta dicidi di bai difama mi na radio.

Bo atakenan cu mi lo ta haya cosnan ‘gefix den 8 dia’ ta gañamento. Banda di esaki mi file ta spoorloos na DIP y e documentonan cu ta saliendo den prensa y cu parlamentario Endy Croes ta zwaai bai bin cu nan na Canal 22, ta contene INTERNE stukken cu ta solamente bo persona como Minister di Infrastructura y Haime Croes director di DIP ta dispone di nan. Ni ami no tin e copianan ey.

Mi tin casi 3 luna sinta na cas sin por bai traha pa motibo di persecucion politico. Cu bo expresionnan na radio, den bo funcion como e Prome Minister di Aruba, bo ta practicamente destrui mi carera profesional aki na Aruba. Hendenan ta kere cu mi ta corupto y ta lastra mi nomber riba medionan social y den prensa na nan antoho. Si abo como Prome Minister di Aruba no ta respeta un ciudadano y no ta papia e berdad, ki ta para pa e resto di e pais aki?

Mi ta haya un acto hopi condenabel cu un Prome Minister di un pais ta difama un ciudadano pa su propio metanan politico y cu cosnan cu no ta berdad. Integridad ta haci lo corecto asta ora cu niun hende ta wak pero den e caso aki Prome Minister ta haci lo incorecto asta ora tur hende ta wak.

Ami nunca a haya nada ‘gefix’ di ningun gobierno. Mi a traha duro pa cumpra mi cas hopi aña pasa caba. Cas cu mi tata a lanta aden paso ta su wela e señora tabata, no dimi. Tur procedura m’a cana manera mester ta y nunca a uza mi ruman pa beneficiami cu nada. Tur cos cu mi tin m’a logra cu sodo di mi frenta, no cu ayudo di ningun politico, ningun stroman ni ningun sugardaddy.

Sra Evelyne Wever Croes, mi ta spera cu como Prome Minister bo lo sa di rectifica bo eror.