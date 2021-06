Diabierna Ministerio Publico a dicidi di confisca tres computer na Departamento di DIP

Diabierna ultimo Fiscal di Ministerio Publico hunto cu dos miembro di Landsrecherche a drenta oficina di DIP na Wayaca, y a confisa tres computer di cual uno di e Director Jaime Croes, un otro di Robert Maduro, mientras cu e di tres tabata un computer di e funcionario Mario Maduro.

Informacion cu AWEMainta a logra di acumula ta mustra cu Robert Maduro ta hefe directo di Mario Maduro y aparentemente e caso aki lo tin di haber cu otorgamento di un tereno pa un ciudadano di inicial W. y cu henter e proceso di otorgamento di tereno aki, no a cana den e forma corecto.

Ministerio Publico contrario na casonan di ultimo añanan, no a duna informacion riba e desaroyo aki, no a duna informacion riba con nan ta yama e caso aki manera si a wordo haci cu e casonan di Ibis, Avestruz y Flamingo cu a haya nomber asina cu Ministerio Publico a cuminsa cu e proceso di investigacion.

Informacion adicional, pero no oficial cu AWEMainta a ricibi ta mustra cu ta un tereno cu ex Minister Marisol Lopez Tromp lo a otorga caminda lo pago cu a tuma lugar bou di mesa y pa cual tin investigacion awor tumando lugar.

Robert Maduro tabata riba lista di partido MEP den pasado y tabata miembro di fraccion di MEP den Parlamento, pero a bandona politica ora cu el a haya e nombramento na departamento di DIP na Wayaca.

Den un declaracion na prensa, ex Minister Marisol Lopez Tromp a confirma cu el a entrega denuncia y cu lo tin investigacion tumando lugar y cu den esaki tabatin Ministernan di Gabinete Wever Croes envolvi relaciona cu otorgamento di tereno.

E lider di MAS a mustra cu e no kier duna mucho informacion ya cu tin cu permiti e proceso di investigacion tuma lugar prome pa no stroba of bruha e proceso aki, pero for di ayera mainta, cantidad di rumornan a cuminsa circula riba diferente punto, entre otro cu e propio lider di MAS lo ta meti den dunamento di un tereno cu no a cana e canal oficial p’e proceso aki.

Sinembargo esey no por a wordo confirma ya cu solamente ta oficial cu a confisca tres computer na departamento di DIP y cu esakinan lo por tin di haber cu e caso Flamingo, pero riba esaki tambe tin duda, ya cu ainda no ta conoci si ta trata di mesun investigacion. A trata di haya vocero di Ministerio Publico, pero envano.

Manera ya menciona den e caso aki cu no tin di haber Benny Sevinger, Ministerio Publico ainda no a emiti un declaracion manera nan tin custumber di haci den e investigacion anterior di caso Ibis y despues den e caso di Avestruz. Esaki a pone cu tin cantidad di rumor ta lantando cabes y entre otro den opinion publico a cuminsa yama e caso caminda a confisca e computernan di DIP, como caso Warawara ya cu probablemente ta trata di un tereno otorga n’e bario di Warawara.