Incinerador chikito e pandorabox State of the Art

Net prome cu elecion parce cu kier pone e famoso incinerator na Parkietenbos “hals over kop” den funcion, cu desde 2018 ta para, pasobra el a bin sin dryer. Serlimar a hay’e ta paga p’e dryer, mientras e otro participantenan a haci nan oferta completo cu dryer. Pa colmo ta un modelo cu tecnicamente no tin e capacidad pa procesa loke ta su proposito, esta e cantidad di sludge, medical waste y kadavers.

Na december 2019 a denuncia na OM tur e iregularidadnan rond di e destaho publico encuanto e incinerator, pasobra CTC hamas lo por a bin na remarca pa cumpra e incinerator conforme e rekisitonan cu tabatin stipula. E destaho publico tabata diseña pa exclui otro companianan di participa, pasobra e contract pa CTC tabata cla poni riba mesa, segun Booshi Wever.

Mientras no a haya un contesta di OM encuanto e investigacion penal, Hues den caso sumario di 21 augustus 2020 a dicta cu e instalacion y testmento di e incinerator a sosode ilegalmente.

Dia 23 juni 2021 lo tin un caso administrativo tocante e mesun incinerator y dia 23 di juli 2021 un otro caso den beroep administrativo contra e rechaso pa otorga documentonan y informacion riba y tur loke a pasa rond e incinerator, falta di transparencia y violacion di principionan di bon gobernacion.

Remarcabel ta cu dia 17 di juni 2021 Director di DOW, sr. Marlon Croes den un conferencia di prensa, a sali na defensa di e contracto otorga na CTC y a purba pa desvia pueblo di e realidad. Presente tabata e Director di DWJZ, sr. George Croes cu a menciona cu por instala cualkier instalacion cu ta rekeri permiso conforme e hinderverordening sin pidi e permiso prome. Mientras cu ley y Hues den e caso sumario menciona hustamente a bisa: ”Vast staat dat het Land niet beschikt over een hindervergunning ten behoeve van de oprichting van de incinerator, en gesteld noch is gebleken dat het Land beschikt over een Landsbesluit in voormelde zin. Door in weerwil daarvan evenwel een incinerator op het terrein van de vuilnisbelt op te richten en ook nog eens naar eigen zeggen van het Land testmatig in werking/bedrijf te stellen handelt het Land onrechtmatig….”.

Oprichten su sinonimo ta instaleren, locual segun e ley Hinderverordening no ta permiti. Tambe sr. George Croes ta admiti cu algo a bay robes. No a informa e habitantenan y a menciona cu a faya di cumpli cu e ley dor di dianan di fiesta. Hecho ta cu varios leynan a wordo viola pa pone e incinerator den funcion. Sr. Marlon Croes ta menciona e ROPV cu awor tambe tin cu wordo pasa den pura pa por sigi cu e mision di e incinerator. Sr. Marlon Croes a menciona cu a pone un windvaan, cu porcierto no ta visibel desde Bucutiweg manera Hues a stipula y tampoco ta ubica n’e uitlaat di e incinerator n’e lugar cu Hues a stipula. Mientras ta dudoso cu e windvaan ta funcionando bon mirando cu hasta ora biento cambia e ta keda mustra e mesun direccion pa lama.

Ningun momento sr. Marlon Croes ta menciona cu ora e aire toxico no ta direccion p’e casnan e ta direccion p’e rifnan cu segun nos natuurbeschermingverordening ta cay bou di natuurpark. Obviamente sr. Marlon Croes no sa tampoco di e ley aki. Ta tristo con Directornan ta falta tanto conocemento di nos leynan y con Gobierno ta sigi aplaudi y apoya esnan cu ta trapa riba nos leynan y estado di derecho.

Loke tambe ta remarcabel ta cu den Solo di Pueblo di 16 juni 2021 CTC a desmenti cu algo lo a bay malo den pasado na Seroe Teishi. Pero sr. Marlon Croes den conferencia di prensa mes ta admiti cu CTC a haci mal trabou na Seroe Teish. Segun e cu CTC ta certifica pa haci e trabou, pero na ningun momento a presenta un documento pa demostra esaki. Mientras e ta bisa, sin prueba, cu otro companianan local no tin e experticio menciona, ta conoci cu Aruba tin varios compania cu si ta specialisa den maneho di desperdicio y ta registra como tal na Camara di Comercio. Remarcabel ta cu e mesun compania CTC a haya contrato na 2018 pa pone liners y pipes na Seroe Teishi pa Afl. 372.886,07 y ta bisa cu ta coba so nan lo tabata coba na Seroe Teishi y nada mas.

Kico a pasa cu e placa cu a wordo duna pa pone liners y gaspipes, pasobra na 2019 den un video riba facebook ex-Minister Otmar Oduber mes ta bisa cu no a pone liners ni gaspipes.

CTC ta inscribi como un compania di escavacion, pues no ta un compania di maneho di desperdicio. Di unda anto e tal experticio.

Ora cu otro compania ta pidi hindervergunning, e statutaire doelstelling ta wordo controla si e compania ta autorisa y tin e obhetivo pa eherce locual e ta pidiendo permiso p’e. Den caso di CTC a menciona cu a desvia di e procedura regular di nos ley di comptabilidad, obviamente pa por complace cu CTC den pura.

E incinerator cu a wordo cumpra na 2018, awor di ripente tin hopi pura pa pone den funcion prome cu eleccion p’asina por complace y regla contract pura cu CTC. E ta obvio cu integridad y transparencia nunca tabata e plato fuerte di e Gobierno aki. Mientras Aruba ta pasando den temponan financieramente dificil, CTC si ta sigi gosa di un trato cu handschoen di filpa. Gobierno cu ayudo di Directornan di departamento ta haci uso di e pandora box pa hustifica corpucion di dia cla, segun Booshi Wever.