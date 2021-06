Toyota Rush a bolter dialuna mainta tempran, un dama a resulta herida

Dialuna mainta rond di 8’or pasa, Polis a haya informacion di un accidente di trafico y cu un di e autonan a bolter. Esaki tabata riba e cruzada di Driemasterstraat cu Rudolf Arendsstraat.

Mesora patruya di Playa a sali pa dicho lugar. Prome cu Polisnan a yega algun persona n’e sitio a yuda e un dama herida sali for di e vehiculo, cu ta un Toyota Rush. Aunke no ta conseha esaki, debi cu e persona por tin golpi serio paden. E otro vehiculo cu ta un Suzuki Ignis esnan den dje tabata ok.

Na yegada Polis a topa cu e autonan y e dama chauffeur di e Toyota Rush ya pafo di e auto manera nos a menciona caba. Por a mira cu e dama ricibi un corta na su brasa robes.

Falta di preferencia tabata motibo di e accidente aki, momento cu e Toyota Rush a subi e cruzada for di pariba sin stop pa wak trafico ambos banda.

For di e chauffeur di e Ignis nos por a scucha cu e tabata biniendo di panort, momento cu el a haya confronta cu e Toyota su dilanti.

Ambulance a wordo pidi y na yegada Paramediconan a hiba e dama Hospital pa un check up poco mas avansa.

Polis di Trafico y tambe takelwagen a presenta pa pone e auto riba su 4 wielnan bek.