Duda den eleccion y no por keda keto ora democracia ta na peliger

Diahuebs mainta durante conferencia di prensa di partido AVP, Arthur Dowers na atende e punto di duda grandi cu tin den comunidad, relaciona cu henter e contamento di voto y e forma dictatorial cu Conseho Electoral a atende cu e asunto aki.

“Aruba a pasa den un eleccion 2021 bou circunstancianan hopi peculiar caminda por a mira con Gobierno a haci tur esfuerso pa manipula e eleccion aki, caminda tur di nan los a logra di opone y para.

Sinembargo na final pueblo por a mira cu nan a crea un caos grandi caminda a logra di manipula cu votonan cu a bay pa diferente partido y por a nota tambe cu Conseho Electoral tabata intransigente pa loke ta trata e proceso cu ta regla den ley pa duna hende oportunidad pa protesta contra di e eleccion aki.

Ta increbibel cu den un pais democratico, un Gobierno c’un Conseho Electoral, lo kier keda laga un duda existi pa semper den e pais aki, cu nan a logra hunto cu Gobierno, horta un eleccion.

Ta imposibel tambe pa kere c’un grupo di hende cu a haci un trabou mes malo cu nan a haci akinan, pa despues bin pretende cu AVP ta critica cierto hende di urna etc. y AVP ta critica e proceso y nos ta keda para ‘riba cu e proceso aki no ta un proceso democratico.

Ora ley ta bisa bo cu tin cu laga hende drenta den un reunion di Conseho Electoral, bo no tin e autoridad pa djis dal porta sera den nan cara.

Ley ta bay riba tur Minister y tur miembro di Electoraaleraad, pero nan ta bin pretende cu pa motibo di Covid, nan no por permiti algun hende drenta pa vocifera nan opinion den un reunion di Conseho Electoral.

Sinembargo na cualkier momento bo drenta un departamento di Gobierno den ultimo simannan, por mira cantidad di hende hunto bisti y otronan sin mondkapje, pero boshi di hende presente den diferente oficina di Gobierno y e departamento concerni no ta un excepcion y mester a laga hende drenta.

Pueblo por a mira gobernantenan y varios hende cu ta encarga cu maneho di Covid den ultimo dianan, tur riba otro den reunionnan politico, durante di parade y bailando riba otro.”

Sr Dowers a sigui mustra cu mirando e comportacion di Conseho Electoral y Gobierno, tin cu deduci cu Covid tabata di vacacion te cu diaranson mainta, ya cu diadomingo ultimo no tabatin Covid ningun caminda rond Aruba ya cu por a mira hende den parade ta baila, ta bula y ta fiesta tambe canto di caminda y e ora ey no tabatin Covid.

El a señala cu ta excusanan sumamente ridiculo p’asina atrapa derecho di hende den e pais aki.

“Sinembargo tin hende of pueblo ta reclamando caminda nos por tuma un ehempel di tantisimo caso di un señora, kende ta reclama cu el a vota na un urna hunto cu su mama y mas miembro di famia, pero p’e candidato cu nan a vota pe, a haya sero voto na e urna ey.

Kico e ta wordo bisa pa esnan concerni, cu kisas t’e famia a vota robes, pues aki ta papia di un famia educa cu a vota hopi biaha den nan bida, ningun di nan por haci un distincion den e cifranan di 2 cu 3 of 4 y tur segun Conseho Electoral, lo a vota robes.

Hasta tin candidatonan cu a vota pa nan mes na un urna, pero a haya sero voto eynan, pero nan a ser bisa pa Conseho Electoral cu kisas el a vota pa su mes, pero cu e voto ey a wordo conta na un otro candidato, señalando cu nan no a perde algo.

Esey no t’e discusion ya cu e discusion ta cu esnan concerni no tin mag di laga duda existi riba resultado di un eleccion democratico y awor logicamente tin cu bay haci cambionan den ley ya cu no por permiti e tipo di cosnan aki pasa den un pais democratico,” Arthur Dowers di AVP a señala.