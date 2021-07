Tur e violacionnan di reglanan di un pais democratico, tur e indiccionnan concreto di ciudadanonan di cosnan incorecto cu a sosode den eleccion ta actonan cometi concientemente dor di hende cu obviamente tabata actua cu e meta pa beneficia nan partido politico. E iregularidadnan ta mucho hopi pa califica nan como erornan humano!

Ciudadanonan di nos pais sa cu ora alo no ta corecto, ora regla y leynan wordo kibra, nos no ta kibra of kima cos. No!

Nos ta cana bay e instancianan oficial caminda por exigi pa corigi e erornan of ta bay e instancianan oficial pa entrega reclamonan oficial.

E tristeza principal den e eleccionnan di siman pasa, no ta cu djies a haci tur cos posibel pa horta e eleccion. E tristeza mas grandi ta cu esnan cu mester defende pueblo y nos leynan, tambe nos eleccion, tur a sera porta pa Pueblo!

PORTA SERA # 1

Niun hende por compronde cu e organo institui pa ley cu ta encarga cu organisacion y proteccion di nos eleccion, ta nenga tur reclamo di ciudadanonan, ta nenga di reconoce tur e ehempelnan concreto di irregularidad, ta nenga di haci reconteo di votonan mientras cu votadornan di diferente partido ta mustra cu votonan a disparse!

Conseho Electoral a nenga di corigi e conteo di voto hasta ora mas cu un miembro di urnanan di eleccion a bisa cu e cantidad di voto pa cierto partidonan ta mas halto cu e conteo cu Conseho Electoral a publica. Ley di eleccion ta bisa bon cla cu ora votadornan reclama cu argumento y pidi reconteo, cu Conseho Electoral mester haci reconteo.

Diamars mainta e organo encaraga pa organisa y cuida nos eleccion pa e ta limpi, secreto y confiabel, a sera porta pa ciudadanonan cu a vota!

PORTA SERA # 2

Pa cualkier delito, crimen, infraccion of incumplemento di ley, ciudadanonan tin e posibilidad pa entrega un keho na Ministerio Publico. Ministerio Publico mester fungi como e instancia obhetivo, independiente y imparcial di nos pais, cu ta tuma tur reclamo y tur indicacion cu un crimen of delito a wordo cometi y investiga esaki.

Diamars pasa ciudadanonan a bay Ministerio Publico pa entrega keho y haci reclamo ta cosnan cu no a bay corecto durante y despues di eleccion, pero nan a topa un porta sera na Ministerio Publico. Ministerio Publico a laga sa den un comunicado di prensa cu nan no ta tuma niun reclamo of keho relaciona cu eleccion. Nan a manda tur hende pa haci nan reclamo na Conseho Electoral cu ya a sera porta caba!

PORTA SERA # 3

Ora di busca husticia den tur asunto ciudadanonan ta bay Corte di Husticia. Sea ta un pleito na cas, sea ta un kibramento ilegal di contract of un violacion di cualkier indole, ciudadanonan ta bay Corte di Husticia. Awor, den e caso di violacion mas severo di nos pais, na momento cu eleccion ta wordo horta y preubanan y declaracionnan ta acumula, ta resulta cu Corte di Husticia tampoco kier atende reclamo y indicacionnan di violacionnan di ley di eleccion, pasobra Corte di Husticia no kier “sinta riba stoel di Conseho Electoral”.

Kier men Corte di Husticia tambe a sera porta pa pueblo reclama husticia. Esaki ta estado di nos pais awor aki. No solamente nos ta bay tin un Gobierno di dos partido cu ta sinta a base di un eleccion hort’a, cu no lo tin niun autoridad moral! Pero tambe nos tin un situacion cu organonan esencial di nos pais cu mester fungi imparcial y mester tin porta habri pa scucha y atende cu reclamo di tur ciudadano, tin nan portanan sera pa Pueblo!