Prome Minister demisionario a presenta idea bobo pa hunga politica barata

Ora cu ta papia di integridad, esun cu ta pretende di sirbi integridad mester ta bon na altura kico ta nificacion di esaki ya cu den cualkier funcion cu e persona lo por ta ocupando, semper e tin cu refleha un integridad puro y cla y usa e palabra aki pa haci politica barata.

Ayera mainta Prome Minister demisionario Wever Croes, a dicidi di haci un declaracion na prensa indicando cu su promer compromiso ta pa pasa un ley pa percura pa saca Benny Sevinger for di Parlamento. No lubida cu mesun Evelyn Wever Croes a declara cu den 6 minuut por cambia ley pa persigui e pedofielnan. A pasa no 6 minuut, pero 3 aña y mei y te ainda nada. Puro bla, bla.

No solamente e lider di MEP ta bolbe confirma cu pa su persona cu campana electoral no a caba ainda, pero na mes momento Evelyn Wever Croes ta cuestiona leynan existente cu ta duna un ciudadano manera Benny Sevinger, su derecho ancra den constitucion.

No solamente Evelyn ta mal informando pueblo, pero e ta creando e impresion cu Parlamento di pais Aruba, ta un conseho legislativo cu por haci wega cu esaki, pasa ley pa pasa, pasa ley ora cu e kier, pasa ley pa haci politica cu esaki.

Cu Benny Sevinger tin derecho di wordo huramenta como miembro di e Conseho Legislativo di e pais aki, ta posibel ya cu e ta stipula den leynan di e pais aki y Evelyn por bula ‘riba cay abou pero e tin cu respeta esaki.

Cu su declaracion cu por ser considera un expresion bobo, Evelyn ta duna e impresion cu t’asina facil pa presenta un concepto di ley, asina facil pa aproba e ley aki y asina facil pa determina kico tin cu pasa c’un ciudadano di e pais.

Pa colmo su persona mes ta declara cu e lo por ta den funcion di Prome Minister pa un fase transitorio te ora cu tin un acuerdo di gobernacion entre dos of mas partido, pero Evelyn kier duna e pueblo di conoce, cu su poder no tin limite, cu e por haci y deshaci den loke e mes ta bisa di ta Premier transitorio, e por cambie e ley asina facil.

Na momento cu Evelyn kier cambia e ley aki pa saca hendenan for di Parlamento, lo ta bon e analisa y realisa cu e ley cu e kier cambia lo por percura pa varios di su propio Parlamentarionan eligi, tambe lo tin cu bay cas pa diferente motibo.

Na momento cu Evelyn Wever Croes kier papia di berguensa, e tin cu menciona tambe con el a core c’un Minister di su Gabinte den persona di Marisol Lopez Tromp, kende a denuncia un ex Minister, a denuncia otro miembronan di e Conseho di Minister di Evelyn su gabinete y tur loke Evelyn a haci, ta di core cu Marisol y awor e tin curashi di usa e palabra berguensa.

Benny Sevinger lo huramenta otro siman pa motibo cu ley ta permiti esey, cu e mesun sistema legal ta stipula bon cla ki ora un ciudadano lo por huramenta pa bira miembro di Parlamento y ki ora e no por.

E asunto di Benny Sevinger cu Prome Minister demisionario a trece dilanti ayera mainta, ta otro maniobra pa kita atencion di bishita di Raymond Knops otro siman cu ta bin cu e maleta di medida firma pa Evelyn cu tin cu wordo ehecuta.