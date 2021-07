Djis un splicacion di fayo di un chip simplemente no ta suficiente

Gerencia di WEB Aruba NV a dicidi di yama un conferencia di prensa relaciona cu e problema grandi cu a surgi cu coriente diasabra y diadomingo, caminda e isla despues di hopi aña, a haya su mes den un completo blackout.

Un situacion cu a percura pa hopi incomodidad, pero na mes momento cu a percura pa perdida grandi den sector turistico y sector priva como tambe na problemanan serio di otro indolenan.

A spera mucho mas den e splicacion cu a wordo duna y ora cu scucha cu a trata di hustifica e blackout pa fayo di un chip chikito di un computer, simplemente e ta un falta di respet pa inteligencia di cualkier ser humano.

Sigur no ta cuestion di pasa algun ora sin coriente of den scuridad, pero tin otro asuntonan cu tambe ta hunga un rol importante ya cu den un tempo financieramente dificil cu tur hende ta pasando aden, hopi t’esnan cu ta trata di traha cuminda den fin di siman pa saca un tiki placa pa asina nan por sobrebibi den e tempo dificil aki.

E falta di coriente sigur a pone varios di e actividadnan culinario aki fracaso caminda tin hende a perde placa y awor tin un debe mas grandi pa cubri.

E sector hotelero tambe a sufri miles di perdida, caminda negoshinan den e hotel, purbanda di lanta cabes bek despues di temponan dificil, atrobe a wordo confronta cu e fiasco grandi aki cu a tuma lugar na WEB Aruba NV.

Comestiblemenan cu a bay perdi pa motibo cu nan no por a wordo warda bou di un temperatura rekeri, tambe ta cay den e daño sufri aki, mientras cu tin famianan cu a perde aparatonan di electridad durante di e momentonan dificil ey.

Aparatonan medico na cas no por a funciona regularmente creando situacionnan di incomodidad cerca esnan cu tin mester di esakinan y asina por sigui menciona cantidad di otro problema cu a surgi cu e blackout inespera aki.

Teniendo tur e asuntonan aki na consideracion, e seriedad di e situacion cu a surgi den fin di siman, simplemente e splicacion di gerencia di WEB Aruba NV no tabata aceptabel ya cu pueblo a spera nan carga mas responsabilidad, nan carga mas culpa pa loke a sosode y no simplemente schuif henter e asunto aki riba un chip cu a bay off.

E chip aki mescos cu na practicamente tur parti di mundo, ta manda un señal un caminda cu tin problema cu un of otro boiler, el a bati alarma na cierto momento y e mensahe aki no a ser capta na su debido momento p’esun of esnan encarga cu e responsabilidad aki.

E alarma a bin te bay y e falta di atencion p’esaki a pone cu a surgi e blackout di diasabra y cu a sigui te den oranan di diadomingo atardi.

Mescos cu a mustra pueblo e tipo di chip cu a flip y ocasiona e blackout aki, lo tabata na su lugar pa mustra tambe e funcionario encarga cu funcionamento di esaki p’asina pueblo conoce di cerca tambe e funcionario cu a faya den cargamento di su responsabilidad. Gerrencia di WEB Aruba NV a bin ta invirtiendo miyones y miyones den e planta aki pa algun tempo caba y e tipo di fayonan aki no por pasa den e forma cu esaki a pasa y na final di cuenta ningun hende ta carga responsabilidad p’esaki.