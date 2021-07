Kiwanis Club of Palm Beach a reconoce e “Terrific Kids of the Year” durante aña di pandemia

Kiwanis Club of Palm Beach conhuntamente cu St. Dominicus College y St. Franciscus College, recientemente a anuncia e “Terrific Kids of the Year” n’e scolnan aki. E reconocemento aki t’e culminacion di e programa social yama “Terrific Kids” cu Kiwanis Club of Palm Beach ta sostene n’e scolnan menciona.

E pandemia Covid-19 a haci cu e aña escolar aki tabata uno dificil pa ehecuta e programa. No obstante, ambos scol a logra di finalisa henter e programa independientemente. Tabata solamente recien na juni cu e miembronan di Kiwanis por a bishita e scolan atrobe pa acompaña e ultimo actividadnan. Pesey un palabra di elogio especialmente ta bay n’e maestronan cu a guia e programa durante e temporada dificial aki.

Kiwanis Terrific Kids ta un programa di reconocemento escolar cu ta promove desaroyo di balornan manera caracter personal, autoestima y perserverancia. E palabra “TERRIFIC” ta un abrevacion na Ingles cu ta consisti di e prome leternan di “Thoughtful, Enthusiastic, Respectful, Responsible, Inclusive, Friendly, Inquisitive and Capable”.

Studiantenan den e programa ta traha cu nan maestro pa establece metanan pa mehora comportacion, contacto cu otro, presencia y/of trabao escolar. Terrific Kids ta un programa di Kiwanis International. Na Aruba, Kiwanis Club of Palm Beach ta patrocina e programa n’e dos scolnan menciona y esaki ta encera sosten di diseño di e programa, sosten financiero, guia y supervision.

Durante e aña escolar tin diferente reconocemento intermediario y na final di e programa, na luna di juni, ta reconoce e “Terrif Kids of the Year”. E alumnonan aki mester logra por lo menos 7 di e 8 leternan di e palabra “TERRIFIC” durante e aña. E celebracion ta ensera anuncio di e ganadornan, otorgamento di e reconocemento y sacamento di potret. Despues tin un celebracion grandi cu cuminda y bebida caminda ta participa e alumnonan cu a participa, e maestronan y miembro di Kiwanis Palm Beach. N’e occacion aki e ganadornan ta ricibi nan certificado especial di “Terrific Kid of the Year”.

Durante aña escolar 2020-2021 a participa un total di 265 mucha na St. Dominicus College y 192 na St. Franciscus College. Un gran pabien di parti di Kiwanis Club of Palm Beach ta bay na tur mucha cu a participa y e staf maestro cu a contribui. Un pabien especial ta bay n’e 31 alumno di St. Dominicus College y e 26 alumno di St. Franciscus College cu a logra obtene e certificado maximo di “Terrific Kids of the Year” 2020-2021. Tambe e scolan a scoge dos ‘TK Teachers of the Year’. E maestronan aki a resulta di ta pa St. Dominicus College: Sra. Liza Maldonado-Oduber y sr. Mario Lobo; y pa St. Franciscus College: Sra. Souell Maduro y sra. Rosalinda Hayer. Finalmente un palabra di pabien ta bay n’e cabesantenan di e scolnan, respectivamente sra. Caroline Cardose (St. Dominicus College) y sra. Nadine Kirindongo (St. Franciscus College). Riba e potretnan adhunto por mira maestro, alumno y miembronan di Kiwanis Club of Palm Beach n’e clebracion final.

Mas informacion riba e programa por haya riba e a Facebook fan page di e scolnan respectivamente pa St. Dominicus College: https://www.facebook.com/Dominicuscollege-Basisschool-435829879931141 y pa St. Franciscus College: https://www.facebook.com/StFranciscusCollege