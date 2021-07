Proceso pa yega na un Gobierno di coalicion ta inicia berdaderamente

Ayera den oranan di merdia oficina di Gobernador a anuncia cu a nombra dos informador cu mester cuminsa reuni cu lidernan di partidonan politico cu a haya asiento, pa sondea e posibilidad pa yega na nombramento di un formador oficial.

A tuma algo mas c’un siman pa anuncia e informadornan aki kendenan a bira Tisa Lasorte y Eddy Werleman, kendenan awor lo inicia cu serie di reunion cu lidernan politico p’asina saca afo e posibilidad di un Gobierno di coalicion.

A base di e informacionnan acumula aki e ora e informadornan lo entrega nan raport na Gobernador pa nombra e formado cu e ora lo inicia cu e tarea pa forma un Gobierno di coalicon den proximo simannan.

Despues di eleccion 2017 no tabata necesario pa nombra un informador caminda mesora a bay over na nombra e lider di MEP, Evelyn Wever Croes como formador, ya cu for di momento cu resultado di eleccion a bira conoci, tur hende tabata na altura cu tres partido cu ta MEP, POR y RED, ya caba a dicidi cu nan ta lo forma un coalicion lagando e partido mas grandi, AVP un banda.

Resultado di eleccion siman pasa a laga un scenario completamente diferente, caminda e partidonan cu a logra haya representacion den Parlamento, no a liga nan mes na un otro partido asina cu resultado a bira conoci.

Sinembargo ta keda varios posibilidad, caminda e prome cu t’esun cu lo por ta mas logico y cu pueblo a vota p’e, esta un Gobierno di coalicion di MEP y AVP, no ta posibel algo cu e lider di MEP a anuncia prome cu eleccion caba.

Partido MEP a keda cu tres opcion, caminda e por forma un coalicion solido di 14 asiento si e yega na un acuerdo cu MAS, RAIZ y Accion21, loke tambe ta mustra dificil, pero na mes momento e por yega nan un acuerdo cu sea RAIZ of MAS pa forma un coalicion di 11 asiento, aunke un posibel combinacion cu partido di Marisol Lopez Tromp, ta mustra sumamente improbabel.

Partido AVP tin solamente dos opcion, esta di forma un coalicion tambe cu tur tres partido chkito pa un coalicion cu sosten di 12 asiento of e por forma un coalicion cu MAS y RAIZ cu lo ta un coalicion cu 11 asiento.

Ta den e rumbo aki tambe e trabounan di informadornan Lasorte y Werlemen a inicia ayera y nan lo continua awe cu nan ronda di reunion p’asina mira con ta yega na un candidato cu mester bira e ora e formador oficial pa yega na un Gobierno di coalicion. Rumornan ta sigui circula den ultimo dianan riba desaroyonan cu mas tanto ta envolvi partido RAIZ, pero manera AWEMainta a wordo informa, nada di e rumornan aki ta basa riba berdad y cu no por bisa algo concreto ainda. Maske lider di RAIZ, Ursell Arends a duna di conoce cu e siman aki, e lo duna su version rond di e formacion cu RAIZ lo desea di wak.